USA : léger repli des prix producteurs en mai

Selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis se sont tassés de 0,3% en données brutes en mai par rapport au mois précédent, mais ils sont restés stables hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en mai à 1,1% en données brutes et à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 2,3% et 3,3% observés au mois d'avril.



