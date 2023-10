USA : les indicateurs avancés poursuivent leur repli

L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'économie américaine durant les mois à venir, a encore reculé en septembre, poursuivant ainsi son repli entamé il y a un an et demi.



Cet indice calculé par l'organisation patronale Conference Board a baissé de 0,7% le mois dernier, à 104,6, après avoir déjà diminué de 0,5% le mois précédent, alors que le consensus tablait sur un repli plus limité de 0,4%.



Dans son communiqué, le ConfBoard souligne que l'économie américaine a jusqu'ici démontré une grande capacité de résistance face à la remontée des taux d'intérêt et à l'inflation élevée, mais déclare s'attendre à ce qu'un ralentissement survienne inévitablement dans les mois qui viennent.



L'association dit toujours prévoir une récession peu marquée au cours du premier semestre 2024.



