USA : les prix de l'immobilier remontent en mars

Aujourd'hui à 16:36 Partager

Les prix des maisons aux Etats-Unis ont poursuivi leur remontée en mars par rapport au même mois de 2022, grâce notamment à des hausses particulièrement sensibles en Floride, selon l'enquête mensuelle S&P Corelogic Case-Shiller publiée mardi.



L'indice composite calculé à partir des données des 20 plus grandes agglomérations du pays a enregistré une progression de 0,5% en données corrigées des variations saisonnières.



La hausse a été particulièrement forte dans le sud-est du pays avec des augmentations de 7,7% à Miami, +4,8% à Tampa et +4,7% à Charlotte, ce qui a plus que compensé des baisses de 11,2% à San Francisco ou 12,4% à Seattle.



'Deux mois consécutifs de remontée des prix ne correspondent pas à un redressement avéré, mais les chiffres de mars suggèrent que le repli des prix des maisons qui s'était amorcé en juin 2022 pourrait toucher à sa fin', a déclaré Craig J. Lazzara, directeur chez S&P DJI.



'Ceci dit, les difficultés posées par le niveau actuel des taux hypothécaires et la perspective confirmée d'un ralentissement de l'économie devraient continuer à peser sur les prix au cours des mois à venir', a-t-il averti.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.