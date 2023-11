USA : les prix des maisons continuent d'augmenter

Les prix des maisons individuelles ont continué d'augmenter en septembre aux Etats-Unis, quoiqu'à un rythme moins soutenu que prévu, montre l'indice S&P/Case-Shiller publié mardi.



Cet indice, qui mesure les variations de prix dans les 20 principales agglomérations urbaines du pays, a augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre, ce qui est inférieur au taux de 0,7% qui était attendu par les économistes.



En rythme annuel, l'indice S&P/Case-Shiller s'inscrit en hausse de 3,9% à la faveur du dynamisme de villes comme Detroit (+6,7%), San Diego (+6,5%) et New York (+6,3%).



Les prix des maisons affichent même une progression plus rapide que celle de l'inflation (+3,7%) sur le mois de septembre.



Malgré la forte remontée des taux d'intérêt, l'indicateur aligne un huitième mois consécutif de hausse depuis le plancher atteint en janvier 2023.



Dans dix villes (Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Detroit, Miami, New York, Tampa et Washington), les prix de l'immobilier évoluent à des plus hauts historiques.



