USA : les stocks de pétrole brut rebondissent

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière, tout comme ceux d'essence et de distillats, montrent les données publiées jeudi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Après trois semaines de repli, les réserves de brut ont rebondi de quelque 8,8 millions de barils à 427,2 millions lors de la semaine du 2 septembre, d'après ces chiffres officiels.



Les stocks d'essence ont quant à eux augmenté d'environ 400.000 barils la semaine passée, tandis que les réserves de produits distillés, fioul domestique compris, ont progressé de l'ordre de 100.000 barils.



Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a en revanche chuté à 90,9% contre 92,7% la semaine précédente.



Le cours du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) limitait son repli suite à la parution de ces statistiques pour ne plus progresser que de 0,8% à 82,7 dollars le baril.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.