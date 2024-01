USA : les ventes au détail confirment leur dynamisme

Le 17 janvier 2024 à 14:46 Partager

Les ventes au détail ont continué à solidement progresser en décembre aux Etats-Unis, à un rythme plus soutenu que prévu, renforçant le scénario d'une croissance économique toujours robuste à la fin de l'année 2023.



Le Département du Commerce a annoncé mercredi que les ventes de détail avaient augmenté de 0,6% le mois dernier, alors que les économistes n'attendaient qu'une hausse de 0,4%.



La statistique du mois de novembre a été confirmée pour faire apparaître une progression déjà significative de 0,3%.



Sur un an, la hausse du mois de décembre ressort à 5,6%.



Dans le détail, les ventes de détail ont été soutenues, d'un mois sur l'autre, par les achats d'automobiles (+1,1%), d'habillement et d'accessoires (+1,5%), mais aussi par ceux réalisés dans les grands magasins (+3%) durant la période de Noël.



Hors automobiles et carburants, les ventes au détail augmentent encore de 0,7%, comme au mois de novembre.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.