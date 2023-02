USA : nouveau recul de l'indice des indicateurs avancés

L'indice des indicateurs avancés de nouveau a reculé en janvier, a annoncé vendredi le Conference Board, ce qui laisse anticiper le scénario d'une récession d'ici à la fin de l'année.



Cet indice précurseur a reculé de 0,3% à 110,3 le mois dernier, conformément aux attentes des économistes, après avoir baissé de 0,8% au mois de décembre.



Si l'organisation note que le repli de l'indice tend à se réduire et que les statistiques ayant trait au marché du travail restent solides, le ConfBoard continue de prévoir une prochaine récession aux Etats-Unis.



'Le Conference Board s'attend toujours à ce que le niveau élevé de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt et la contraction des dépenses des consommateurs fassent plonger l'économie en récession cette année', assure Ataman Ozyildirim, son directeur de la recherche économique.



