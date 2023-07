USA : nouveau recul des indicateurs avancés en juin

L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer la tendance générale de l'économie américaine pour les mois à venir, a de nouveau reculé au mois de juin, notamment sous l'effet de la dégradation du moral des consommateurs.



L'indice calculé par l'organisation patronale Conference Board a reculé de 0,7% à 106,1 le mois dernier, après avoir déjà reculé de 0,6% le mois précédent, là où les économistes anticipaient un repli de 0,6%.



'Ces données laissent penser que l'activité économique va continuer de décélérer au cours des mois qui viennent', a commenté l'organisation patronale dans un communiqué.



Au vu du niveau élevé de l'inflation, du resserrement de la politique monétaire et des conditions de crédit et de la réduction des dépenses gouvernementales, le ConfBoard dit pronostiquer une récession aux Etats-Unis entre le troisième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.



