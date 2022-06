USA : nouveau repli de l'indice des indicateurs avancés

L'indice des indicateurs avancés américains s'est de nouveau replié au mois de mai, sous le coup notamment de la chute des marchés boursiers.



Ce baromètre, calculé par l'organisation patronale Conference Board, a ainsi reculé de 0,4% le mois dernier après avoir déjà diminué de 0,4% au mois d'avril.



Ce repli est toutefois conforme aux prévisions des économistes.



Au-delà de la correction de Wall Street, l'indicateur a été pénalisé par le ralentissement du secteur de la construction résidentielle et la dégradation des perspectives du consommateur, explique Ataman Ozyildirim, le responsable de la recherche économique au Conference Board.



'L'indice évolue toujours à des niveaux proches de ses plus hauts historiques, mais il laisse suggérer qu'un ralentissement économique est probable à court terme, sachant que le resserrement de la politique monétaire est appelé à brider davantage la croissance', ajoute-t-il.



