USA : nouvelle baisse des prix producteurs en octobre

Le 15 novembre 2023

Les prix à la production sont repartis à la baisse aux Etats-Unis au mois d'octobre pour accuser leur plus forte diminution depuis avril 2020.



Après une hausse de 0,4% den septembre, l'indice des prix à la production (PPI) a diminué de 0,5% le mois dernier, a annoncé mercredi le Département du Travail.



Au recul des prix de l'essence s'est ajouté l'effet du repli des loyers des commerçants, deux éléments qui ont plus que compensé le renchérissement de certains produits comme les composants chimiques.



Sur un an, la hausse de l'indice PPI ressort à 1,3%, contre 2,2%, confirmant la tendance à la désinflation observée ces derniers mois.



