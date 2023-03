USA : nouvelle hausse des ventes de logements neuf en février

Les ventes de logements neufs ont poursuivi leur remontée aux Etats-Unis en février en dépit de la hausse des prix de l'immobilier et de la remontée des taux d'emprunt, montrent des données publiées jeudi par le Département du Commerce.



Après une hausse de 1,8% au mois de janvier, ces ventes ont augmenté de 1,1% au rythme annualisé de 640.000 unités le mois dernier, marquant une troisième hausse consécutive.



Sur un an, elles affichent toutefois un repli de 19%.



Les ventes dans l'immobilier neuf dans le sud du pays, qui représentent à elles seules plus de la moitié des transactions, ont augmenté de 3% le mois dernier, tandis qu'elles ont bondi de 8,1% dans l'ouest.



Le prix médian des logements neufs a encore augmenté pour atteindre 438.200 dollars, contre 426.500 dollars en janvier et 427.400 dollars en février 2022.



