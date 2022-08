USA : pic d'inflation probablement dépassé (Commerzbank)

Réagissant au recul de l'inflation américaine à +8,5% en rythme annuel annoncé pour le mois de juillet (après un plus haut de 40 ans à +9,1% le mois précédent), Commerzbank estime qu'elle a probablement dépassé son point culminant.



La banque allemande souligne cependant que 'la chute du prix de l'essence a joué un rôle décisif' dans cette évolution, précisant que le taux global aurait été 0,4 point plus élevé en excluant cette catégorie.



'De plus, les prix ont chuté pour certains biens et services durement touchés par la pandémie, comme les séjours hôteliers (-3,2%), les billets aériens (-7,8%) et les locations de voitures (-9,5%)', ajoute Commerzbank.



Aussi, considère-t-elle que 'le problème de l'inflation devrait se montrer très persistant (à plus de 3% au cours de l'année prochaine malgré une récession)' et que la Fed remontera probablement encore ses taux directeurs de 75 points de base en septembre.



