USA : ralentissement de la croissance dans les services (ISM)

La croissance de l'activité a ralenti en octobre dans le secteur américain des services, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management publiée vendredi.



L'indice de l'ISM - calculé à partir des réponses des directeurs d'achats - s'est replié à 54,4 le mois dernier, contre 56,7 au mois de septembre, alors que les économistes prévoyaient un recul moins marqué, autour de 55.



Il s'agit néanmoins du 29ème mois consécutif d'expansion du secteur, caractérisée par un indice supérieur à la barre des 50 points, en-dessous de laquelle il est considéré en contraction.



Anthony Nieves, l'auteur de l'étude, évoque des taux de croissance et des niveaux d'activité qui se calment au sein du secteur, mais aussi une persistance des difficultés à embaucher des travailleurs qualifiés.



Au vu de l'incertitude des conditions économiques, certaines entreprises ont toutefois renoncé à ouvrir des postes, précise-t-il.



Concernant les difficultés en matière d'approvisionnement et de livraison de produits, l'ISM mentionne des problèmes qui persistent, mais à des niveaux moindres qu'en début d'année, souligne Nieves.



