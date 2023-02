USA : ralentissement de la croissance plus fort que prévu

Le PIB des Etats-Unis a augmenté de 2,7% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2022, selon la deuxième estimation du Département du Commerce (DoC), à comparer à une toute première estimation qui était de 2,9%.



'Cette mise à jour reflète surtout une révision à la baisse des dépenses de consommation qui a été partiellement contrebalancée par une révision à la hausse de l'investissement fixe non résidentiel', explique le DoC, qui a aussi relevé son estimation des importations.



Cette révision en baisse implique donc un ralentissement de la croissance économique d'autant plus sensible par rapport au taux annuel de 3,2% du trimestre précédent. Au total sur l'année 2022, la croissance des Etats-Unis demeure toutefois estimée à 2,1%.



