USA : rechute de l'indice Philly Fed en septembre

L'activité manufacturière rechute dans la région de Philadelphie en septembre, au vu de l'indice des conditions générales calculé par la Fed locale, qui est passé de +12 le mois dernier à -13,5 ce mois-ci, retrouvant ainsi son niveau de juillet.



'Il s'agit de la 14e lecture négative au cours des 16 derniers mois', pointent les enquêteurs, précisant que les indices des nouvelles commandes et des livraisons ont également diminué, s'établissant respectivement à -10,2 et -3,2 en septembre.



Les entreprises ont continué de faire état d'augmentations globales des prix et d'une baisse globale de l'emploi, mais les indices futurs de l'enquête se sont améliorés, ce qui suggère des attentes de croissance plus répandues pour les six prochains mois.



