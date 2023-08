USA : recul de 0,4% des indicateurs avancés en juillet

L'indice composite des indicateurs avancés pour les Etats-Unis, calculé par le Conference Board, a diminué de 0,4% à 105,8 en juillet, après un recul de 0,7% le mois précédent (recul confirmé d'une estimation initiale).



'De faibles nouvelles commandes, des taux d'intérêt élevés, un creux dans les perceptions des ménages sur les perspectives des conditions d'activité et un recul des heures travaillées dans l'industrie manufacturière ont nourri cette baisse', explique le Conference Board.



'L'indice continue de suggérer que l'activité économique est susceptible de décélérer et de descendre dans une légère contraction au cours des mois à venir', poursuit-il, prévoyant maintenant une récession 'courte et peu profonde' fin 2023-début 2024.



