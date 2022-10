USA : recul du taux de chômage en septembre

L'économie américaine a généré 263.000 emplois non agricoles au mois de septembre, selon le Département du Travail, un nombre légèrement supérieur aux attentes du marché, et le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 3,5%.



Le taux de participation à la force de travail est resté à peu près stable à 62,3%, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 1,1 point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 5%.



Par ailleurs, concernant les créations de postes des deux mois précédents, elles ont été révisées de 526.000 à 537.000 pour juillet et confirmées à 315.000 pour août, soit un solde de révision totale de +11.000 pour ces deux mois.



