USA : repli de la confiance du consommateur (Michigan)

Le moral des ménages américains s'est dégradé en mars, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.



L'indice de confiance compilé par l'université du MidWest a reculé à 63,4contre 67 en février, alors que les économistes et analystes prévoyaient un indice inchangé, autour de 67.



La composante mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est particulièrement détériorée, passant à 66,4 après 70,7 le mois précédent.



Celle des perspectives a reculé dans une moindre mesure, à 61,5contre 64,7.



Joanne Hsu, l'auteure de l'enquête, précise que 85% des participants avaient été interrogés avant l'annonce de la faillite de la Silicon Valley Bank, il y a une semaine.



Les résultats de l'enquête montrent par ailleurs une baisse des anticipations d'inflation à un horizon d'un an, à 3,8% en mars contre 4,1% en février.



