USA : repli de ventes de logements anciens en avril

Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont baissé de 3,4% le mois dernier par rapport à mars, à 4,28 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Le prix de vente médian a diminué de 1,7% sur un an, à 388.800 dollars, et le stock de maisons existantes invendues a représenté 2,9 mois au rythme d'écoulement actuel, à comparer à 2,2 mois en avril 2022.



