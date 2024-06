USA : repli surprise des prix à la production en mai

Les prix à la production aux Etats-Unis ont accusé une baisse inattendue en mai sous l'effet du recul des prix de l'énergie, montrent les statistiques publiées jeudi par le Département du Travail.



L'indice des prix producteurs (PPI) pour la demande finale a reculé de 0,2% le mois dernier après avoir augmenté de 0,5% en avril, là où les économistes prévoyaient une hausse de 0,1% d'un mois sur l'autre.



Sur un an, la hausse de l'indice PPI atteint 2,2%.



L'indice mesurant les pressions sous-jacentes sur les prix à la production, qui exclut l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux, est de son côté ressorti parfaitement stable le mois dernier après un gain de 0,5% en avril.



Sur un an, la croissance de cet indice de base ('core') s'établit à 3,2%.



Ces chiffres inférieurs aux attentes sont publiés alors que le Département du Travail avait annoncé hier que l'indice des prix à la consommation (CPI) avait augmenté moins que prévu en mai.



