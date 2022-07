USA : retour de l'Empire State en terrain positif

L'activité manufacturière dans la région de New York s'accroit un peu en juillet, à en croire l'indice 'Empire State' qui grimpe de 12 points pour s'établir à +11,1 ce mois-ci, et alors que les économistes attendaient un maintien en zone négative.



'Les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les expéditions se sont considérablement accrues', précise la Fed de New York, ajoutant toutefois que 'les entreprises sont devenues pessimistes quant aux perspectives semestrielles'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.