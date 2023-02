USA : stabilisation du secteur privé selon le PMI

Le secteur privé américain parvient à se stabiliser en février, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite s'établit à 50,2 en estimation flash, un plus haut de huit mois, à comparer à 46,8 pour le mois précédent.



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est rapide.



'Le secteur privé prend de l'élan sur fond d'une contraction plus faible de la demande', note S&P Global, précisant toutefois que si les prestataires de services voient leur activité se redresser timidement, la production manufacturière continue de se contracter.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.