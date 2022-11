USA : une affluence record attendue pour ce week-end

Un nombre record d'américains devraient se presser cette année dans les magasins ou effectuer des achats en ligne durant le long week-end de Thanksgiving, selon la Fédération américaine du commerce de détail.



D'après les estimations de la NRF, ce sont quelque 166,3 millions de personnes qui prévoient de faire leurs achats durant ce week-end prolongé, qui s'étend de la journée fériée de 'Thanksgiving' au 'Cyber Monday'.



C'est environ 5% de plus que l'affluence de 158,3 millions qui avait caractérisé ce même week-end en 2021, précise l'association professionnelle dans une récente étude.



Si le traditionnel 'Black Friday', qui voit traditionnellement les américains déferler dans les grands magasins au lendemain de Thanksgiving, perd de son importance au fil des ans, il reste toujours le jour le plus populaire chez les américains pour faire ses courses.



Ainsi 69% des consommateurs prévoyant de faire des achats ce week-end prévoient de les réaliser aujourd'hui, suivi de 38% d'intentions d'achat pour la journée de 'Cyber Monday'.



Sur ces 114,9 millions de personnes comptant faire leurs courses aujourd'hui, 67% ont l'intention de se rendre directement dans les magasins, contre 64% l'an dernier.



En termes de catégories, les cadeaux les plus recherchés restent les vêtements, suivis des cartes cadeau, des jouets, puis du divertissement (livres, musique, jeux vidéo,...) et des confiseries.



Chez les enfants, les marques les plus demandées demeurent Lego, Hot Wheels et PlayStation chez les garçons et Barbie, L.O.L. et Lego chez les filles.



