USA : vif rebond des dépenses des ménages en janvier

Les dépenses de consommation des ménages ont rebondi de 1,8% en janvier par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, un rebond supérieur à celui qu'anticipaient en moyenne les analystes.



En revanche, leurs revenus ne se sont accrus que de 0,6%, une hausse inférieure au consensus de marché. Par ailleurs, l'indice des prix PCE a augmenté de 5,4% sur un an en janvier, dont une progression de 4,7% hors alimentation et énergie.



