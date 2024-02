USA : vif redressement de l'indice Empire State

L'activité manufacturière n'a que légèrement baissé dans l'État de New York en février, selon l'indice 'Empire State' de la Fed locale qui a grimpé de 41 points par rapport au mois précédent pour s'établir à -2,4.



Dans le détail de l'enquête, les nouvelles commandes ont légèrement diminué, tandis que les livraisons ont légèrement augmenté. Les niveaux d'emploi ont peu varié, alors que la semaine de travail moyenne a diminué.



Le rythme de la hausse des prix des intrants s'est accéléré pour un deuxième mois consécutif, et celui des prix de vente s'est également accéléré. Les perspectives pour six mois se sont améliorées, même si l'optimisme est resté modéré.



