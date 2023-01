Le plus haut responsable des forces de l'ordre américaines a fait cette annonce quelques heures après qu'un avocat de la Maison Blanche ait révélé jeudi que l'équipe juridique de M. Biden avait trouvé une deuxième série de documents classifiés datant de l'époque où il était vice-président dans un espace de stockage de sa maison du Delaware. Lundi, la Maison-Blanche a révélé que des documents classifiés datant de l'époque où il était vice-président avaient été découverts en novembre dans un groupe de réflexion à Washington.

Les conseillers spéciaux sont parfois nommés pour enquêter sur des affaires politiquement sensibles et ils s'acquittent de leurs responsabilités avec un certain degré d'indépendance vis-à-vis de la direction du ministère de la Justice, y compris Garland, qui a été nommé par Biden. Les conseillers spéciaux engagent parfois, mais pas toujours, des poursuites pénales.

En novembre, M. Garland a nommé un conseiller spécial, Jack Smith, pour superviser les enquêtes du ministère de la Justice liées à Donald Trump, notamment la manipulation de documents classifiés par l'ancien président républicain et les efforts visant à renverser l'élection de 2020. Trump, battu par Biden en 2020, a annoncé en novembre une candidature à la présidence en 2024.

Un avocat spécial, l'ancien directeur du FBI Robert Mueller, a documenté en 2019, pendant la présidence de Trump, des contacts entre la campagne présidentielle de 2016 de l'homme d'affaires devenu politicien et la Russie, mais n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour porter une accusation d'association de malfaiteurs. Mueller n'a pas exonéré Trump d'obstruction à la justice en tentant d'entraver l'enquête sur la Russie, mais le procureur général de l'époque, William Barr, nommé par Trump, l'a ensuite blanchi.

Un avocat indépendant, un poste similaire à celui d'un avocat spécial, a servi pendant la présidence de Bill Clinton pour enquêter sur le scandale politique de Whitewater dans les années 1990 et sur la relation sexuelle du président démocrate avec une stagiaire de la Maison Blanche nommée Monica Lewinsky. Cette enquête a conduit à la mise en accusation de Clinton par la Chambre des représentants, bien qu'il ait été acquitté par le Sénat.

M. Biden, 80 ans, devrait lancer officiellement une campagne de réélection dans les mois à venir. Les révélations sur les documents lui ont déjà causé des soucis politiques.

Le président a déclaré aux journalistes jeudi qu'il aurait l'occasion de s'exprimer sur "tout cela bientôt", avant de lire une déclaration préparée qui faisait écho aux informations diffusées par la Maison Blanche quelques instants plus tôt.

"Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, les gens savent que je prends au sérieux les documents classifiés, le matériel classifié. J'ai également dit que nous coopérons pleinement et entièrement avec l'examen du ministère de la Justice", a déclaré M. Biden.

M. Biden a déclaré que son équipe juridique a trouvé un petit nombre de documents portant des marques classifiées dans des zones de stockage et des classeurs de sa bibliothèque personnelle à son domicile de Wilmington. La bibliothèque est rattachée à son garage, qui, selon Biden, est fermé à clé.

Richard Sauber, conseiller spécial du président, a déclaré dans un communiqué lundi que des documents classifiés ont été identifiés dans un placard verrouillé par les avocats personnels de Biden le 2 novembre alors qu'ils emballaient des dossiers au Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un groupe de réflexion de l'Université de Pennsylvanie.

Les responsables ont déclaré que les avocats de Biden ont découvert moins d'une douzaine de documents classifiés à l'intérieur du bureau et ont informé les Archives nationales des États-Unis, l'agence responsable de la conservation des documents gouvernementaux. Biden a remis les documents et a coopéré avec les Archives et le ministère de la Justice. M. Biden a déclaré qu'il était "surpris d'apprendre que des documents gouvernementaux avaient été apportés dans ce bureau" et qu'il ne connaissait pas leur contenu.

Dans le cas de Trump, des agents du FBI ont effectué une perquisition approuvée par le tribunal en août dernier dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride. Une centaine de documents marqués comme classifiés figuraient parmi les milliers de dossiers saisis lors de la perquisition. En septembre, Biden a qualifié la gestion des documents classifiés par son prédécesseur de "totalement irresponsable".