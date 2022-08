Wall St Semaine à venir : Les données sur l'inflation pourraient sceller le sort du rallye boursier américain mal aimé.

Le S&P 500 a marché sur une corde raide cet été, augmentant de 13 % depuis son plus bas niveau de la mi-juin grâce à l'espoir que la Fed mette fin plus tôt que prévu à ses hausses de taux qui perturbent le marché. L'explosion des chiffres de l'emploi américain vendredi a renforcé les arguments en faveur de nouvelles hausses de la Fed, mais a à peine entamé les actions - le S&P a baissé de moins de 0,2 % sur la journée et a enregistré sa troisième semaine consécutive de gains.

La poursuite de la hausse pourrait dépendre de la conviction des investisseurs quant à la réussite de la Fed dans sa lutte contre la flambée des prix à la consommation. Des signes indiquant que l'inflation reste forte malgré la récente chute des prix des matières premières et le resserrement de la politique monétaire pourraient peser davantage sur les attentes selon lesquelles la banque centrale pourra cesser de relever les taux au début de l'année prochaine, ce qui assécherait l'appétit pour le risque et ferait à nouveau baisser les actions.

"Nous en sommes au point où les données sur les prix à la consommation ont atteint le niveau d'importance du Super Bowl", a déclaré Michael Antonelli, directeur général et stratège de marché chez Baird. "Cela nous donne une certaine indication de ce à quoi nous et la Fed sommes confrontés".

RALLYE NON AUTORISÉ

Les rebonds au milieu du marché baissier de 2022 ont été de courte durée et les trois précédents rebonds du S&P 500 ont fait marche arrière pour atteindre de nouveaux planchers, alimentant les doutes quant à la durabilité du plus récent rallye.

Les perspectives sombres des investisseurs ont été soulignées par des données récentes de BofA Global Research, qui ont montré que l'allocation moyenne recommandée pour les actions par les stratèges américains côté vente a glissé à son plus bas niveau en plus de cinq ans en juillet, même si le S&P 500 a augmenté de 9,1 % ce mois-là, soit son plus grand gain depuis novembre 2020.

L'exposition des investisseurs institutionnels aux actions est également restée faible. Le positionnement en actions des investisseurs discrétionnaires et systématiques reste dans le 12e percentile de sa fourchette depuis janvier 2010, selon la Deutsche Bank publiée la semaine dernière.

Pour leur part, les responsables de la Fed se sont opposés la semaine dernière à la narration d'un soi-disant pivot dovish, l'un d'entre eux - la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly - se disant "perplexe" face aux prix du marché obligataire qui reflètent les attentes des investisseurs selon lesquelles la banque centrale devrait commencer à réduire les taux au premier semestre de l'année prochaine.

Les contrats à terme sur les taux américains ont évalué à 69 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base lors de la réunion de septembre, contre environ 41 % avant les données sur l'emploi. Les traders de contrats à terme ont également pris en compte un taux des fonds fédéraux de 3,57 % d'ici la fin de l'année.

Le positionnement sur les marchés d'options, quant à lui, montre peu de signes d'une ruée des investisseurs vers de nouveaux gains boursiers.

Le volume d'échange quotidien moyen sur un mois des options d'achat cotées en bourse aux États-Unis, généralement utilisées pour placer des paris haussiers, est en baisse de 3 % par rapport au 16 juin, selon les données de Trade Alert.

"Nous sommes surpris de ne pas voir les investisseurs commencer à courir après les options d'achat à la hausse de peur de sous-performer le marché", a déclaré Matthew Tym, responsable du trading des dérivés sur actions chez Cantor Fitzgerald. "Les gens se contentent de regarder".

Celia Rodgers Hoopes, gestionnaire de portefeuille chez Brandywine Global, pense qu'une grande partie du récent rallye a été alimentée par la couverture des positions courtes, en particulier parmi les nombreux noms technologiques de haut vol qui n'ont pas bien performé cette année.

"Le marché ne veut pas manquer le prochain rallye", a-t-elle déclaré. "Il est difficile de dire si c'est durable ou non".

Bien sûr, les investisseurs ne sont pas uniformément baissiers. Les bénéfices des entreprises ont été plus élevés que prévu pour le deuxième trimestre, quelque 77,5 % des sociétés du S&P 500 ayant dépassé les estimations de bénéfices, selon les données I/B/E/S de Refinitiv, ce qui a alimenté une partie des gains du marché.

M. Antonelli de Baird a également déclaré qu'un chiffre d'inflation plus frais que prévu la semaine prochaine pourrait pousser davantage d'investisseurs à revenir vers les actions.

"Y a-t-il un scénario en ce moment où l'inflation diminue et où la Fed ne va pas organiser un atterrissage brutal ? Il pourrait y en avoir un, et personne n'est positionné pour cela."

D'autres, cependant, sont plus sceptiques.

Tom Siomades, directeur des investissements d'AE Wealth Management, pense que le marché n'a pas encore atteint son niveau le plus bas et a exhorté les investisseurs à éviter de courir après les actions.

"Le marché semble prendre ses désirs pour des réalités", a-t-il déclaré. Les investisseurs "ignorent le vieil adage 'ne combattez pas la Fed'".