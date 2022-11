Wall Steet : des nouvelles positives sur le front chinois

La Bourse de New York a terminé la séance en légère baisse mardi soir mais les investisseurs saluent des informations rassurantes en provenance de Chine concernant l'évolution de la politique sanitaire menée par Pékin.En fin de séance, le Dow Jones est stable, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,59% et le S&P500 est en repli de 0,16%.La tendance est portée par le secteur de l'énergie et les espoirs suscités par les perspectives d'un prochain allègement des mesures de restriction anti-Covid en Chine, qui réinjecte un peu d'espoir au sein des marchés.'Les responsables sanitaires chinois ont indiqué que 65,8% de la population âgée de plus de 80 ans avait désormais reçu une dose de rappel', soulignent les analystes de Wells Fargo.'Autre nouvelle positive sur ce front, les nouveaux cas d'infections recensés en Chine continentale ont reculé pour la première fois en plus d'une semaine', poursuit la banque californienne.L'intensification des manifestations contre la politique 'zéro Covid' du pays avait pourtant laissé craindre un nouveau coup de frein à l'économie et fait basculer les indices américains dans le rouge lundi soir.Sept des onze secteurs majeurs du S&P 500 progressent ce mardi, dont celui de l'énergie (+1,6%) dopé par le scénario d'une remontée de la demande avec la réouverture de l'économie chinoise.Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain se redresse de près de 2% à 78,6 dollars, ce qui soutient les poids lourds de l'énergie tels Chevron (+1,4%) ou ExxonMobil (+0,7%).Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se tend un peu après sa décrue des derniers jours: à 3,73%, il continue néanmoins d'évoluer à des plus bas de près d'un mois.Le petit regain d'appétit pour le risque défavorise en revanche le dollar, qui abandonne 0,1% face à l'euro, autour de 1,0355.Du côté des indicateurs, la confiance du consommateur s'est encore dégradée au mois de novembre, mais à un rythme moins marqué que prévu, montre la dernière enquête mensuelle du Conference Board.L'indice de confiance compilé par l'organisation patronale est ainsi ressorti à 100,2 ce mois-ci, contre 102,2 en octobre et par rapport à un consensus qui le donnait autour de 100.Dans le détail, la composante du jugement des consommateurs sur leurs anticipations a chuté à 75,4 contre 77,9, en-dessous du seuil des 80 points, un niveau suggérant une probabilité 'élevée' de récession, à en croire le ConfBoard.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.