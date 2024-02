Wall Street : 1ère séance du terme de mars en demi-teinte

Le 20 février 2024 à 23:44 Partager

Wall Street a bien limité son repli : les pertes initiales ont été réduites de moitié et les acheteurs se sont rapidement remobilisés, ce qui est assez classique pour une première séance de nouveau terme boursier (mois de mars, échéance trimestrielle), après un pont de 3 jours aux Etats Unis.



Le Dow Jones s'est effrité de 0,17% à 38.564, le S&P-500 a reculé de 0,60% à 4.975 (contre -1% à mi-séance), le Nasdaq perd 0,9% à 15.630 (contre-1,4% au plus bas), le Nasdaq-100 -0,8% à 17.546 (contre 17.399 au plus bas, soit -1,65%... mais l'indice n'a pas refermé le 'gap' ouvert sous 17.663).



Le secteur des semiconducteurs qui a plombé le Nasdaq termine également lanterne rouge au sein du S&P500 mais il limite la casse grâce à Intel +2,3% et Microchip +1%, ce qui compense un peu les dégagements sur AMD -4,7%, Nvidia -4,4%, Super Micro Computer -2%.



Peu après la clôture, en 'after hour', Palo-Alto dévissait de -20% vers 293$, Zscaler et Crowstrike lâchaient entre -7 et -8%.



Tous les regards seront tournés mercredi soir vers Nvidia qui a brièvement occupé la 3ème marche du podium des plus grosses capitalisations US et qui vient également détrôner Tesla en terme de volumes de titres échangés quotidiennement (33Md$/jour contre 32Mds$) : cela représente -pour ces 2 titres- 20 à 25 fois le volume quotidien négocié sur les valeurs du CAC40.

Il ne s'échange 'que' 20Mds$ sur Apple au quotidien, et à peine 10Mds$ sur Microsoft.

Mais il s'est échangé 50Mds$ sur Nvidia ce mardi, soit presque l'équivalent de ce qui fut traité sur le CAC40 du 19 janvier au 16 février (durant l'ensemble du terme boursier de février) !



Côté chiffres US, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board ressort en repli de -0,4% (22ème mois de repli consécutif) mais c'est 'moins pire' qu'attendu (6 secteurs sur 11 ont progressé en février).

En conséquence, le Conference Board dit ne plus prévoir de récession aux Etats-Unis cette année, mais prévient anticiper un ralentissement de la croissance à des niveaux proches de zéro sur les deuxième et troisième trimestres.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.