Wall Street : 2 records/3, meilleur 1er trimestre depuis 2019

Le trimestre s'achève au plus avec 65 de valeurs qui clôturent dans le vert... mais n'est pas un carton plein de records car il manque le Nasdaq : 2 indices sur 3 terminent cependant au zénith et Wall Street boucle bel et bien sa 22ème semaine de hausse (gain de +25 pour le Nasdaq depuis le 27 octobre dernier, c'est un joli lot de consolation).



Le S&P500 boucle son meilleur 1er trimestre depuis 2019 (la FED venait d'entamer une baisse de taux et de rétablir le 'QE').

L'indice large engrange +9% depuis le 1er janvier (+0,11% à 5.254 ce jeudi) et aligne un 22ème record à l'issue de la 22ème semaine de hausse.

Le Dow Jones (+0,12%) bat également un nouveau record de cloture à 39.807 et gagne +5% sur le 1er trimestre : les 4 plus amples variations concernent Disney +35,5% et Caterpillar +24%, à l'inverse Boeing chute de -26%, Nike de -13%.



Le Nasdaq s'effrite de -0,1% à 16.380), plombé par On Semiconductors -2,7%%, Tesla -2,3%, Meta -1,7%, Apple -1,1%.

Les 'technos' engrangent +10% en 3 mois, grâce à Supermicrochip +255%, Nvidia +83%, Doordash +40%, Micron +38%.



Les pires performances reviennent à Tesla -29,3%, Sirius -29%... et Apple lâche -10,8%.



Les marchés US ferment boutique ce soir pour ne rouvrir que lundi : ils prendront en compte l'indice PCE des Etats-Unis qui sera publié demain.



Ce jeudi, les investisseurs ont découvert la dernière estimation de la croissance du PIB américain au 4ème trimestre: il est révisé de +0,2% à la hausse et ressort à 3,4% en rythme annualisé, selon une troisième estimation du Département du Commerce.

La croissance de la première économie mondiale s'inscrit donc en ralentissement d'autant moins fort par rapport au taux de 4,9% observé au troisième trimestre (Jefferies anticipait une confirmation de l'estimation précédente).



Cette révision reflète principalement celles à la hausse des dépenses de consommation et de l'investissement fixe non résidentiel, qui ont été en partie contrebalancées par une révision à la baisse de l'investissement dans les stocks privés.

L'indice de confiance calculé sur la base de cette enquête réalisée auprès des ménages est remonté à 79,4, au lieu de 76,5 annoncé en version préliminaire, après 76,9 au mois de février.



C'est la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui a particulièrement progressé, à 82,5 contre 79,4 en février, tandis que le sous-indice mesurant leurs attentes s'est redressé à 77,4, après 75,2 le mois dernier.



Ces résultats montrent surtout une dégradation des anticipations d'inflation des consommateurs à un horizon d'un an, désormais estimée à 2,9% au lieu de 3% le mois passé.

Le Département du Travail a annoncé +2.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis pour la semaine dernière (après 212.000 10 jours auparavant).



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 211.000, soit une baisse de 750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 24.000 pour s'établir à 1.819.000 lors de la semaine du 16 mars, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



