Wall Street : 3 nouveaux records absolus, le 'SOXX' flambe

Le 08 mars 2024

Les indices US empilent les records ce jeudi et se dirigent résolument vers une 19ème semaine de hausse : le plus long cycle haussier sans correction hebdomadaire de -2% de l'histoire semble inarrêtable.



Wall Street, qui avait entamé la séance en nette progression, a maintenu ses gains proches de l'optimum jusqu'à la clôture... le suspense a duré jusqu'à la dernière minute pour les Nasdaq Composite et Nasdaq-100 qui pouvaient eux aussi réaliser le doublé séance/clôture.



Le S&P500, qui grimpe de +1,03%, réalise avec brio le doublé record intraday (5.160) et clôture (5.157).



Il n'a manqué que deux points pour inscrire un record de clôture au Nasdaq Composite qui prend +1,51% à 16.273... mais mission accomplie pour le record intraday puisqu'il a culminé en séance à 16.309.



Le Nasdaq a été une fois de plus tracté vers des sommets par Nvidia qui inscrit un nouveau record historique de clôture : +4,5% à 927,5$ pour 2.300Mds$ de capitalisation. C'est très proche d'Apple -stable ce jeudi- qui pourrait perdre sa seconde place d'ici les '4 sorcières': Apple, c'est 100Mds$ de chiffre d'affaires par trimestre, Nvidia 20Mds$... si tout se passe comme espéré.



Record absolu intraday également pour le Nasdaq-100 (à 18.338) qui a fini pour la seconde fois de l'histoire au contact des 18.300 (+1,56% à 18.298) dans le sillage du secteur des semi-conducteurs, lequel a été une nouvelle fois 'incandescent' : le 'SOXX' s'envole de +3,5% grâce à NXP +3,5%, Micron +3,6%, Qualcomm +4,7%, Microchip +6,3%, ON.Semi +6,9%.



Les derniers trimestriels s'égrènent avec Marvell et Mongo DB qui plongeaient de -12% après la clôture... Marvell qui 'bat le consensus' a pourtant été sanctionné après +40% depuis le 1er janvier (plan de rachat d'actions de 3Mds$), et les 'forecasts' de MongoDB ressortent inférieures aux attentes. Bonne surprise en revanche pour Docusign qui bondissait symétriquement de +15% en 'after hour'.



Le Dow Jones continue de sous-performer avec +0,34% à 38.791 (quelques hausses ont fait la différence avec Microsoft +1,8%, Amazon +1,9%, AMEX +2,3%, Intel +3,7%).



Il y avait également plusieurs chiffres 'macro' : le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé à 67,4 milliards de dollars en janvier, par rapport à 64,2 milliards le mois précédent, la productivité US a été confirmée à +3,2% au quatrième trimestre 2023 et les inscriptions aux allocations chômage sont restées quasi-stables la semaine dernière.



Sur le marché des changes, le dollar a fini en repli de 0,5% et le '$-Index', qui chute vers 102,85, se retrouve au plus bas depuis le 16 janvier.



