Wall Street : 7ème hausse, pluie de records, Nvidia enfin N°1

Le 18 juin 2024 à 23:59 Partager

Wall Street enchaine une 7ème progression consécutive et en termine sur de nouveaux doublés de records 'intraday/clôture'



Un signe (d'excès ?) de confiance à la veille d'un jour férié (célébration de l'abolition de l'esclavage aux Etats Unis), avec un Nasdaq (+0,1% à 17.880) et un S&P500 (+0,25% à 5.4874) terminant en territoire record.

Les locomotives du jour furent Marvell +1,8%, Qualcomm +2,2%, Microchip +2,7%, Micron +3,8%, Sirius +4,5%, Walgreen +6,3% (une défensive) et bien sûr Nvidia (+3,5% à 135,6$, soit +175% depuis le 1er janvier) qui prend sa revanche après une séance de consolidation.



Valeur la plus active ce jour, Nvidia accède au graal, c'est à dire décroche de le titre de 1ère capitalisation planétaire avec 3.335Mds$, détrônant Microsoft avec 3.317Mds$ puis Apple avec 3.285Mds$.

Nvidia c'est également +2.120Mds$ (l'équivalent de la 'capi' d'Alphabet) rajoutés depuis le 1er janvier, +2.330Mds$ depuis fin octobre 2023 (plus que Meta -N° planétaire des réseaux- + TSCM -N°1 planétaire des puces- avec respectivement 1.265 et 932Mds$).

NB: les 10 premières capitalisations américaines 'pèsent' 18.000Mds$, soit l'équivalent du PIB de la Chine... ou 6 fois celui de la France.



La publication de plusieurs indicateurs économiques américains, dont les ventes de détail, n'ont pas vraiment impacté les indices US.

Aucune réaction ne fut vraiment détectable lors de la diffusion d'une hausse de +0,1% des ventes de détail, lesquelles avaient reculé de 0,2% en avril.

Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont nen fait tassées de 0,1% le mois dernier, après une diminution de même ampleur en avril.

Les chiffres de la production industrielle aux Etats-Unis (-0,9%) confirment qu'aucun redressement marqué de l'activité ne se profile dans le secteur manufacturier... c'est plutôt rassurant pour ceux qui craignaient que la vigueur économique -dont l'état major démocrate espère faire un argument de campagne- ne dissuade la FED d'envisager une détente des taux avant le mois de décembre (pour une unique baisse post-élections).



Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain se détend de 6Pts vers 4,2190% dans un contexte de chiffres US un peu plus faibles que prévus.



Le dollar termine stable face à un panier de devises internationales.





