Wall Street : 7ème record du Nasdaq et 4/5 GAFAM au zénith

Plus rien ne semble en mesure d'enrayer la spirale haussière à Wall Street qui a cru ce mercredi déceler des éléments de langage encourageants dans le second 'témoignage' de Jerome Powell devant le Congrès, et notamment l'évocation de signaux de dégradation du côté de l'emploi... un des critères cardinaux pour envisager un assouplissement des taux.

'Point important: Jerome Powell a mis en exergue le risque de baisser trop tardivement ou trop peu les taux ce qui pourrait entraîner des effets négatifs sur l'activité économique et l'emploi', fait valoir Christopher Dembik, chez Pictet AM.

'Tout est prêt pour une baisse des taux à la rentrée', en déduit le stratège.



Ces propos du patron de la FED ont donc fait redoubler le rallye haussier d'intensité et les indices US inscrivent une nouvelle rafale de doubles de records absolus intraday et clôture, les 2 se confondant aujourd'hui.



Cela peut paraître vertigineux mais il s'agit bien d'un 7ème record consécutif pour le Nasdaq (+1,2%) : c'est le 27ème de l'année et le 15ème depuis le 15 juin... soit 15 en 24 séances !



Il s'agissait du 6ème consécutif pour le S&P500 et du 37ème de l'année.

L'indice Dow Jones s'est un peu réveillé après une entame de séance atone : il gagne 1,1% à 39.721,36 point.



Et le Nasdaq-100 aligne un 6ème doublé record de clôture et intraday (à 20.671 et 20.690 respectivement) dans le sillage des habituelles 'titans' (toutes les GAFAM au zénith) et vedettes du secteurs technologique : Micron +4%, Microchip +3,9%, ASML +3,7%, ARM +2,3%, Nvidia +2,7% (3.320Mds de 'capi'), Apple +1,9% (3.570Mds$), Microsoft +1,5% (3.465Mds$), Alphabet +1,2% (2.300Mds$).



Le seul chiffre du jour était d'importance mineure : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6% en mai en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,2% le mois précédent (révisée d'une croissance de 0,1% estimée initialement).



Les ventes des grossistes américains ayant pour leur part progressé de 0,4% en mai par rapport au mois précédent, il leur fallait 1,35 mois pour écouler leurs stocks, un ratio stable par rapport à celui observé en avril.

La séance de jeudi ser aponctué par des chiffres relatifs à l'inflation : de quoi allumer un 8ème étage pour la fusée des records dun Nasdaq ?



NB : demain retentira le coup d'envoi des trimestriels pour les valeurs du 'S&P' mais la 1ère 'journée test', ce sera vendredi avec les résultats de 4 des 6 principales banques américaines.



