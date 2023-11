Wall Street : 9ème hausse du Nasdaq, plongeon du WTI sous 75$

Wall Street finit sans tendance ce mercredi, terminant en ordre dispersé à l'issue d'une séance dépourvue de 'market movers'.



Mais il y a cependant matière à demeurer optimiste car grâce un des gains modestes (+0,1%), le S&P500 aligne bien une 8ème séance de hausse consécutive, et le Nasdaq s'en offre une 9ème (à 13.650) : c'est une des plus longues séries gagnantes du 21ème siècle pour les 'technos' et le gain de +8,3% engrangé depuis le 30 octibre semble témoigner du retour d'une confiance quasi inébranlable dans un avenir radieux.



Petit bémol tout de même: l'indice Dow Jones lui a cédé 0,12% à 34.112 et le Russell-2000 rechute lourdement : -1,12% à 1.712Pts.



A défaut de chiffres 'macro' dignes d'intérêt, les interventions de plusieirs membres de la FED -dont Jerome Powell lui-même- auraient pu animer cette séance : ce fut tout le contraire puisque Wall Street s'est littéralement figé.

Le patron de la FED a prononcé un discours -depuis Washington- qui n'était ni monétaire, ni politique lors de la conférence célébrant les 100 ans d'existence de la division de recherche et de statistiques de la Fed : il s'est borné à saluer le travail des membres de son institution.



Une gouverneur de la FED, Lisa Cook, qui s'exprimait depuis la 'Financial System Conference' de Dublin a rappelé 'qu'une aggravation des tensions géopolitiques mondiales, qui impliquerait notamment la Russie, la Chine, et d'autres pays du Moyen-Orient pourrait conduire à une activité économique plus faible' et alimenter les pressions inflationnistes'.



Faute de neuf côté banque centrale, l'attention des investisseurs s'est donc de nouveau focalisée sur le pétrole... tout comme la veille d'ailleurs: la débâcle du pétrole se poursuit -2,7% à 75,00$ sur le WTI, lequel retrouve des niveaux inconnus depuis le 21 juillet dernier (les valeurs pétrolières ont paradoxalement bien résisté (avec au pire -2,5% sur Devon, -1,8% sur Diamonback, -1,5% sur Chevron).



De quoi tempérer largement les anticipations inflationnistes d'ici fin 2023 et encourager la détente des T-Bonds US qui effacent -7Pts à 4,5010% et retrouvent leurs tout meilleurs niveaux de vendredi dernier (soit -50Pts en 10 jours).



Si les écarts supérieurs à 3% étaient rares sur le compartiment 'actions', on notera le 'gadin du jour' subi par Discovery (Warner Bros, CNN, TNT, HBO...) qui s'est écroulé de 19% vers 9,40$, suite à la baisse des abonnés et la publication d'une perte de 417Mns$.



Son rival Disney, qui publiait après la clôture, grimpait +2,5% en 'hors séance' alors que son service de streaming Disney+ a gagné 7 millions d'abonnés (trajectoire inverse de Discovery !).



