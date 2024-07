Wall Street : Goldman Sachs éclipse les mauvaises nouvelles

Wall Street devrait ouvrir dans le vert lundi, les investisseurs mettant de côté les interrogations liées à la tentative d'assassinat de Donald Trump et aux chiffres décevants de la croissance chinoise pour se focaliser sur des nouvelles plus favorables, comme les résultats meilleurs que prévu Goldman Sachs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance positif.



Goldman Sachs a annoncé ce matin avoir enregistré une hausse de 150% de son bénéfice net au deuxième trimestre, soutenu notamment par ses activités sur les marchés d'actions.



Suite à cette publication, qui ouvre une semaine riche en publications, le titre de la banque d'affaires progressait de 0,7% en cotations avant-Bourse.



Au total, ce sont quelque 45 sociétés appartenant à l'indice S&P 500, dont cinq du Dow Jones, qui doivent faire paraître leurs comptes cette semaine, dont Bank of America demain.



Les publications de Johnson & Johnson, Netflix et American Express figureront elles aussi au calendrier des jours qui viennent.



Les résultats du deuxième trimestre vont s'accélérer alors que le contexte de marché est marqué, depuis quelques séances, par un mouvement de rotation sectorielle du secteur technologique vers les valeurs plus traditionnelles.



Après avoir aligné les records dernièrement, les géants de la 'tech' ont été délaissés la semaine passée, les investisseurs se tournant vers les petites et moyennes capitalisations, l'immobilier et les secteurs liés aux taux (utilities, télécoms, santé), qui ont bénéficié de la baisse des rendements obligataires.



Le Dow Jones a profité de cette dynamique favorable pour clôturer au-dessus du cap des 40.000 points vendredi soir, un seuil au-dessus duquel il n'évoluait plus depuis deux mois.



Le groupe des 'Sept Magnifiques' ont perdu près de 2% la semaine passée, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 2022, effaçant ainsi quelque 600 milliards de dollars de capitalisation boursière.



'Après un tel mouvement de rotation, une question se pose: sommes-nous à un tournant sur les marchés', s'interrogent les équipes d'Edmond de Rothschild.



Au chapitre économique, l'activité manufacturière s'est modestement contrastée dans la région de New York, selon l'indice Empire State ressorti à peu près stable à -6,6.



En ce qui concerne les indicateurs, sont attendus au cours des prochains jours les ventes au détail, les chiffres de la production industrielle ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.



