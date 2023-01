Wall Street : Netflix éclaire la fin de semaine

Après des débuts hésitants, la Bourse de New York est parvenue à s'orienter à la hausse vendredi, soutenue par l'accueil enthousiaste réservé par les investisseurs aux solides résultats de Netflix.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones s'adjuge près de 0,6% et défend bien le seuil des 33.000, à 33.232,4 points, tandis que le Nasdaq reprend 1,5% à 11,012.9 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow cède pour l'instant 3,3% et le Nasdaq recule de plus de 0,7%.



La vigueur de Netflix contribue largement à soutenir l'indice technologique après des résultats trimestriels meilleurs que prévus, dus notamment au succès de la série originale 'Wednesday'.



Le titre de la plateforme de streaming vidéo s'adjuge plus de 6% alors que les analystes s'attendent à ce que la société poursuivre sa dynamique favorable cette année grâce au lancement de son offre financée par la publicité.



Les autres valeurs faisant partie de la cohorte des GAFAM - soit Alphabet, Apple, Amazon et Meta - sont également plutôt bien orientées.



Alphabet grimpe ainsi de 4% après avoir officialisé la suppression d'environ 12.000 postes chez Google, sa principale filiale, dans l'anticipation du ralentissement économique à venir.



Les indicateurs publiés dans la matinée sont venus confirmer le tableau plutôt sombre de la conjoncture actuelle.



Les ventes de logements anciens ont rechuté de 1,5% au mois de décembre, sous leurs niveaux de mai 2020 et même sur les plus bas depuis mi-2010, alors que l'impact de la hausse des taux se fait cruellement sentir.



Au vu de la dégradation du contexte économique, certains analystes n'hésitent pas à faire part de leur prudence concernant l'évolution des marchés d'actions américains.



'Nous ne pensons pas que les marchés boursiers soient prêts à se lancer dans un redressement durable, sachant que la Fed poursuit son durcissement monétaire (sans aucun pivot en vue), que les indicateurs économiques se détériorent, que les prévisions de résultats sont revues à la baisse, que les valorisations n'ont pas encore atteint des niveaux 'déprimés' et que les indices s'inscrivent encore dans une tendance de fond baissière', prévient Mike Gibbs, chez Raymond James.



'Nous restons optimistes concernant les performances des indices boursiers pour les 12 prochains mois, mais trop d'éléments contraires sont susceptibles de les freiner sur le court terme', conclut le stratège.



