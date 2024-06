Wall Street : Nvidia propulse les indices au firmament

Nvidia, Nvidia, Nvidia... tout commence, tout procède et tout découle depuis le 1er janvier de ce titre (+5,2% à 1.224$), emporté par une spirale haussière -de nature largement algorithmique puisque toutes les gestions passives sont contraintes de 'courir après le papier'- comme aucune valeur 'tech' n'en a connu depuis 1999/2000.



Nvidia est devenu 'LE' marché américain. Sa hausse de +145% depuis le début de l'année est comparée par certains commentateurs sur les chaînes financières anglo-saxonnes à celle du Bitcoin lors des phases 'maniaques'... mais Nvidia affiche une capitalisation plus de deux fois supérieure à celle du BTC.



En fait, Nvidia rajoute à Wall Street l'équivalent de la capitalisation du BTC et de l'Ethereum (1.800Mds$) en cinq mois et de la totalité des 'cryptos' en un an. Avec 3.012Mds$, il ravit la seconde place planétaire en matière de capitalisation à Apple (3.005Mds$) et pourrait surpasser facilement Microsoft (3.145Mds$), alors qu'il ne compte que 26.000 salariés, contre 154.000 pour Apple et 225.000 pour Microsoft.



Le fabricant de puces pour l'IA rajoute 150Mds$ de capitalisation en 24 heures au marché US et propulse le Nasdaq Composite de près de +2%, à un nouveau record de 17.188, et le S&P500 de +1,2% à 5.354, un nouveau doublé 'record absolu/record de clôture'.



Nvidia représente plus de 50% des gains du jour... ce qui reflète son impact depuis le 1er janvier : 50% de la hausse du 'S&P' et 60% de celle du Nasdaq-100 (+2%), qui réalise -naturellement- lui aussi le doublé 'record absolu/record de clôture' à 19.035.



Le reste -c'est à dire l'actualité 'macro'- est subalterne, d'autant que les 'chiffres du jour' sont un peu contrastés, entre un ISM des services flamboyant (+4,4 points à 53,8) et une enquête ADP selon laquelle le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 152.000 emplois le mois dernier, un nombre globalement inférieur aux attentes.



