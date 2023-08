Wall Street : Powell souffle le chaud et le froid

La Bourse de New York évolue sur une note indécise vendredi suite à un discours de Jerome Powell qui n'a pas totalement rassuré les investisseurs quant aux intentions de la Fed en matière de taux.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones est virtuellement inchangé, à 34.105,2 points, tandis que le Nasdaq Composite est lui aussi stable, à 13.467,7 points.



Depuis le sommet de Jackson Hole, le patron de la Réserve fédérale a quelque peu douché l'optimisme des investisseurs ce matin en assurant que la banque centrale américaine était prête à relever davantage ses taux d'intérêt.



Jerome Powell a ajouté que le maintien d'une politique monétaire 'restrictive' resterait nécessaire tant que l'inflation n'aura pas reflué en-dessous de l'objectif de l'institution, fixé à 2%.



Ce diagnostic est venu éloigner la perspective d'éventuelles baisses de taux l'an prochain et casser l'élan positif qui se dessinait en tout début de séance à Wall Street.



Mais les investisseurs semblent hésiter entre cette tonalité peu accommodante et la volonté assurée par Powell de 'procéder avec prudence' afin de ne pas trop fragiliser la croissance économique.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, les marchés estiment à plus de 17% la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base en septembre, contre 11% il y a une semaine.



Sur le marché obligataire, les investisseurs semblent également privilégier le scénario d'une nouveau tour de vis, le rendement des Treasuries à dix ans reprenant quatre points de base à 4,28%.



Au chapitre économique, l'indice de confiance des consommateurs américains a baissé à 69,5 en août contre 71,6 en juillet, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones cède pour l'instant 1,2%, tandis que le Nasdaq affiche à l'inverse un gain hebdomadaire de 1,2%.



