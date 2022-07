Wall Street : a terminé en hausse malgré l'indice ISM

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi soir malgré le chiffre décevant de l'indice ISM manufacturier, qui alimente encore un peu plus les craintes sur la santé de l'économie américaine.



En fin de séance, le Dow Jones gagne ainsi 1,05% vers 31.097 points, tandis que le Nasdaq progresse lui aussi 0,9%, vers 11.127 points.



Les marchés ont été refroidis dès le début de la séance par la publication d'un indicateur témoignant d'un nouveau ralentissement de l'industrie manufacturière au mois de juin.



L'indice de l'Institute for Supply Management (ISM) est ressorti en baisse à 53 le mois dernier contre 56,1 en mai et un niveau de 54,5 anticipé en moyenne par les économistes, toujours sous l'effet des difficultés d'approvisionnement.



La tendance baissière a par ailleurs été nourrie par le net recul de l'indice PMI manufacturier de S&P Global qui est retombé à 52,7, contre 57 en mai, retrouvant ainsi son niveau le plus bas depuis juillet 2020.



Autre déception, les dépenses de construction ont reculé de 0,1% au mois de mai, alors qu'elles étaient attendues en hausse de 0,4%.



Tous ces mauvais chiffres sont conformes au scénario d'une prochaine entrée en récession de l'économie américaine d'ici à la fin 2023 désormais privilégié par un nombre grandissant d'analystes.



Les inquiétudes sur la croissance de l'économie américaine conduisent les investisseurs à continuer à trouver refuge sur le marché obligataire, où le rendement des bonds du Trésor à dix ans reflue encore vers 2,81%.



Les craintes de récession ne pèsent pas, en revanche, sur le marché new-yorkais NYMEX, puisque le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate) avance de 1,4% à 107,3 dollars.



Du côté des valeurs, Micron lâche près de 3% après avoir indiqué, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels que la demande s'était affaiblie et que le fabricant de puces prévoyait de modérer son offre au cours de l'exercice 2022-23.



Surperformant la tendance, Apple progresse de 1,6% alors que les analystes de JPMorgan se disent 'moins inquiets que le marché' au sujet des performances du géant technologique.



JetBlue a annoncé que sa filiale directe Sundown Acquisition Corp a prolongé la date d'expiration de son OPA pour acheter toutes les actions ordinaires en circulation de Spirit Airlines, pour un prix de 30 dollars par action, jusqu'au 29 juillet 2022.



3M fait part d'un accord pour la cession de ses marques Neoplast et Neobun en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est au groupe industriel local Celic, des marques faisant partie de l'activité santé de la peau et bien-être du conglomérat.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.