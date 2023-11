Wall Street : accès d'euphorie après l'inflation

Le 14 novembre 2023 à 17:09

Wall Street s'inscrit en nette hausse mardi suite à l'annonce d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation qui accrédite le scénario d'une fin du resserrement monétaire de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 1,5% à 34.868,5 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 2,4% à 14.092,3 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que l'indice des prix à la consommation américain (CPI) avait augmenté de 3,2% en octobre par rapport au même mois de 2022, contre +3,7% au mois de septembre.



Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4% le mois dernier, un niveau là-aussi légèrement en dessous de la prévision du broker.



Il faut remonter à septembre 2021 pour retrouver des chiffres aussi faibles.



'L'indicateur important en termes d'inflation est l'équivalent du loyer pour les propriétaires', rappelle Lindsay Rosner, économiste chez Goldman Sachs Asset Management.



'Il y a eu une forte inversion de la tendance à la hausse sur le logement le mois dernier qui a abouti à une décélération significative du secteur. Cela devrait consolider le statu quo de la Fed en décembre', ajoute-t-elle.



'Ce rapport sur l'inflation confirme que le logement va faire baisser tendanciellement l'inflation sous-jacente sur les six à neuf mois à venir', renchérit Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Ce chiffre va permettre à la Fed d'être plus sereine sur l'inflation, à un moment où le taux de chômage commence à remonter', souligne-t-il.



Ces données conduisent les investisseurs à revoir drastiquement leurs anticipations en matière de taux: la probabilité d'un relèvement de 25 points de base le mois prochain est désormais évaluée à moins de 5%, alors qu'elle était estimée à près de 15% hier.



Sur le marché obligataire, le réajustement des perspectives de hausse des taux a pour effet un lourd décrochage des rendements des bons du Trésor, avec un papier à dix ans qui perd 17 points de base à 4,45%.



Au même moment, le dollar se déprécie très nettement face à l'euro, qui en profite pour remonter au-delà de la barre de 1,08 face au billet vert, au plus haut depuis début septembre.



Dans ce climat d'euphorie, 28 valeurs sur 30 de l'indice Dow Jones s'inscrivent en hausse, même si la plus forte hausse du jour revient à Home Depot (+6,4%) suite à ses solides résultats trimestriels.



La faiblesse du dollar soutient le marché pétrolier, qui profite aussi du retour en force de l'appétit pour les actifs risqués: le baril de brut léger américain (WTI) prend 1,9% à 79,7 dollars.



