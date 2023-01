Wall Street : accueil favorable au rapport sur l'inflation

La Bourse de New York a profité jeudi de la publication du rapport mensuel sur l'inflation, qui pourrait inciter la Fed à ralentir la remontée de ses taux. Le Dow Jones a pris plus de 0,6% à 34190 points, tout comme le Nasdaq Composite, à 11001 points.



Une heure avant l'ouverture, le Département du Travail a annoncé que l'indice des prix à la consommation des Etats-Unis avait augmenté de 6,5% en décembre 2022 en variation annuelle, un taux conforme aux attentes, et de 5,7% hors énergie et produits alimentaires.



Ces chiffres montraient que la politique monétaire restrictive conduite par la Fed afin de juguler l'inflation commençait à porter ses fruits, puisque l'indice des prix à la consommation avait récemment culminé à un plus haut de 40 ans, à plus de 9%.



'La désinflation se poursuit au rythme attendu', commentait Axel Botte, le stratégiste international d'Ostrum AM. 'Le marché reste persuadé que la Fed ne relèvera pas ses taux autant qu'elle ne l'indique dans les projections de décembre', ajoutait-il.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est retombé de 11 points de base à 3,42% dans le sillage de la publication du rapport sur l'inflation, alors que celui à deux ans a chuté de neuf points de base à 4,12%.



Du côté des valeurs, Boeing s'est adjugé 3% sur fond d'un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'sous-performance' à 'neutre' sur le titre de l'avionneur, qu'il a accompagné d'un objectif de cours revu en hausse de 121 à 200 dollars.



En revanche, KB Home a lâché 2,9%, au lendemain de la publication d'un BPA en croissance de 29% au titre de son quatrième trimestre 2022, le constructeur de maisons ayant toutefois reconnu 'des conditions actuelles demeurant difficiles'.



