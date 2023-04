Wall Street : affecté par des données décevantes

La Bourse de New York a évolué globalement sur une note de faiblesse mercredi, sur fond d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes : le Dow Jones a gagné plus de 0,2% à 33483 points, mais le Nasdaq Composite a chuté de près de 1,1% à 11997 points.



Selon l'enquête mensuelle publiée par ADP, le secteur privé américain n'a créé que 145.000 emplois en mars, un chiffre largement inférieur au consensus et en net ralentissement par rapport aux 261.000 de février.



'Le marché du travail commence à trouver son équilibre, alors que la demande des consommateurs s'inscrit en reflux et que les coûts d'emprunts augmentent', expliquait le cabinet spécialisé en gestion des ressources humaines.



Autres signaux de faiblesse du secteur privé en mars, l'indice PMI composite de S&P Global a été révisé en baisse d'un point à 52,3 et l'indice ISM des services a reculé à 51,2 le mois dernier, contre 55,1 en février.



Ces données suggéraient que l'activité économique des Etats-Unis tendait à ralentir, ce qui pourrait compromettre le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance si cher aux yeux des investisseurs.



Côté actions, Johnson & Johnson s'est distingué en bondissant de 4,5%, sur l'annonce d'un accord par lequel le groupe de santé a accepté de verser 8,9 milliards de dollars dans le dossier du talc empoisonné à l'amiante.



Parmi les autres valeurs en vue, FedEx a avancé de 1,5% après un regroupement de la quasi-totalité des filiales opérationnelles du groupe de logistique au sein d'une seule holding afin de générer davantage d'efficacités.



Conagra a pris 1,8%, à la suite d'un relèvement par le groupe agroalimentaire de ses objectifs de BPA ajusté pour l'exercice 2022-23, à l'occasion de la publication de résultats solides pour son troisième trimestre comptable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.