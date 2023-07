Wall Street : attendu dans le vert à l'ouverture

Les futures sur le S&P500 (+0,2%) et le Nasdaq-100 (+0,6%) augurent d'une ouverture dans le vert ce jeudi, à la suite de nouveaux signes encourageants sur le front de l'inflation et d'une première série de publications d'entreprises de bonne facture.



Venant confirmer la tendance à la désinflation, la hausse annuelle des prix producteurs aux Etats-Unis s'est établie en juin à 0,1% en données brutes et à 2,6% en sous-jacent, après des taux annuels de respectivement 0,9% et 2,8% observés au mois de mai.



Par ailleurs, le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a reculé de 12.000 la semaine dernière, ressortant à 237.000 selon le Département du Travail, contre 249.000 la précédente.



Le moral des opérateurs pourrait aussi profiter de plusieurs publications d'entreprises encourageantes, à la veille de celles de plusieurs établissements bancaires comme JP Morgan Chase et Citigroup.



Ainsi, PepsiCo relève à nouveau ses objectifs pour 2023, tablant désormais sur une hausse de 12% du BPA coeur à taux de changes constants et sur une croissance organique des ventes de 10%, contre des estimations précédentes de 9% et 8% respectivement.



De même, Delta Airlines remonte sa perspective de BPA pour 2023 à entre six et sept dollars (contre cinq à six dollars précédemment), tout en réitérant celle d'un flux de trésorerie disponible de trois milliards de dollars.



Toujours en marge d'une publication de trimestriels, Conagra Brands indique que son conseil d'administration a autorisé une augmentation de 6% du dividende, à compter de l'acompte trimestriel payable le 31 août.



