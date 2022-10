Wall Street : attendu stable avant les résultats

Les futures sur le S&P500 (+0,1%) et le Nasdaq-100 (-0,1%) préfigurent une ouverture hésitante à la Bourse de New York, alors que la semaine qui s'ouvre verra notamment le coup d'envoi à la saison des résultats de troisième trimestre aux Etats-Unis.



Divers grands groupes américains doivent en effet dévoiler leurs performances trimestrielles dans les tous prochains jours, en particulier des établissements financiers tels que JP Morgan Chase, Morgan Stanley ou Citigroup vendredi.



Aucune statistique n'est attendue ce lundi, mais les opérateurs seront attentifs cette semaine aux différentes publications sur l'inflation aux Etats-Unis, dont l'indice des prix à la consommation, ainsi qu'aux ventes de détail pour septembre.



En attendant, la prudence semble prévaloir après la déprime générale des marchés de vendredi dernier, sur fond d'un rapport sur l'emploi américain globalement mal accueilli et d'un avertissement lancé par le fabricant de semiconducteurs AMD.



'Alors que la Fed semble toujours d'humeur 'faucon' et que les économies américaine et mondiale sont en difficulté, nous nous attendons maintenant à ce que le S&P 500 baisse davantage que nous ne le pensions auparavant', estimait vendredi soir Capital Economics.



Du côté des valeurs, Ford annonce avoir vendu plus de 133.000 véhicules en Chine au troisième trimestre, en amélioration marquée de 12% par rapport au trimestre précédent, 'dynamique renforcée par de nouvelles levées de restrictions liées à la pandémie'.



Novavax annonce que l'OFSP de Suisse a recommandé Nuvaxovid comme rappel pour l'immunisation active afin de prévenir la maladie à coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère chez les adultes âgés de 18 ans et plus.



