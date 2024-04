LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue mitigée mercredi, tandis que les Bourses européennes progressent avant les chiffres de l'inflation américaine et la décision de la Banque centrale européenne jeudi.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones progressant de 0,13%, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq s'affichent inchangés.

À Paris, le CAC 40 avance de 0,48% à 8.087,79 points vers 10h35 GMT. Le Dax à Francfort s'octroie 0,64%, contre 0,62% pour le FTSE à Londres.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,5%, contre 0,7% pour l'EuroStoxx 50 et 0,54% pour le Stoxx 600.

Les opérateurs sont focalisés sur l'indicateur d'inflation américain, qui sera publié à 12h30 GMT et constitue le principal indicateur de la semaine.

"L'inflation américaine est sous tous les regards", constate ING, qui rappelle que "le consensus table sur une hausse de l'indice sous-jacent de 0,3% sur un mois. Cela suggère qu'il pourrait encore y avoir une réaction à la baisse si le consensus est confirmé".

Les investisseurs seront attentifs aux composants de l'indicateur, en particulier concernant les services: des pressions qui demeureraient fortes pourraient limiter la marge de manoeuvre et empêcher la banque centrale de baisser ses taux d'ici l'été, d'autant que les marchés de l'emploi, l'autre mandat de la Réserve fédérale, se portent bien.

Les "minutes" de la Fed, qui seront publiées mercredi à 06h00 GMT, animeront aussi les échanges.

Les marchés européens seront par ailleurs attentifs à la décision de la Banque centrale européenne, jeudi, qui devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels mais pourrait préparer le terrain à une baisse des taux en juin.

La situation économique en zone euro est en effet en nette dégradation, comme l'a montré la dernière enquête sur le crédit dans le bloc publié mardi par l'institution.

L'ouverture de la saison des résultats vendredi aux Etats-Unis animera également les échanges en fin de semaine.

TSMC a annoncé mercredi une hausse de 16,5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, supérieure au consensus, grâce à la demande liée à l'intelligence artificielle.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE

La technologie progresse, dans le sillage des bons résultats de TSMC. Les fabricants d'équipements pour puces ASM International et ASML Holding avancent respectivement de 0,66% et de 1,03%, tandis que les fabricants intégrés Infineon, BE Semiconductor et STMicroelectronics prennent de 1,59% à 1,06%.

L'indice européen des nouvelles technologies gagne 0,73%.

Edenred chute de 3,71% après que Jefferies a entamé la couverture de la valeur en recommandant "sousperformer".

Le fabricant de chocolat Barry Callebaut bondit de 8,78% après avoir fait état de volumes de ventes globalement inchangés pour son semestre clos fin février, malgré la hausse du coût des matières premières.

Les fabricants de turbines éoliennes progressent, l'Union Européenne ayant déclaré qu'elle enquêterait sur les subventions reçues par les groupes d'éolien chinois. Siemens Energy gagne 2,33% et Nordex 2,62%.

Philips est en hausse de 2,3%, le groupe ayant révélé les principaux termes d'un accord conclu en janvier avec le gouvernement américain sur ses appareils destinés à traiter l'apnée du sommeil. Le litige a coûté plus de 360 millions d'euros à l'entreprise au quatrième trimestre 2023.

Tesco gagne 3,55%, le groupe ayant affiché sur l'exercice 2023-2024 un bénéfice de 2,76 milliards de livres, contre une prévision de 2,75 milliards de livres.

TAUX

Les rendements sont stables dans un contexte attentiste.

Le rendement du dix ans allemand est inchangé à 2,365%, celui du taux à deux ans perd 1,3 pb à 2,876%.

Le rendement du Treasury à dix ans fait du surplace à 4,3597%, tandis que le deux ans se maintient à 4,7407%.

CHANGES

Les changes demeurent hésitants avant l'inflation américaine.

Le dollar recule de 0,09% face à un panier de devises de référence, l'euro grignote 0,05% à 1,086 dollar, et la livre sterling se hisse de 0,17% à 1,2697 dollar.

PETROLE

Les tensions au Moyen Orient soutiennent le brut, ce alors que des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute signalent une hausse des stocks américains de 3,3 millions de barils, contre 2,4 millions attendus.

Le Brent avance de 0,29% à 89,68 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,29% à 85,48 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)