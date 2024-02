LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en recul mardi, tandis que les Bourses européennes s'affichent dispersées à mi-séance dans un contexte pauvre en données.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en baisse, le Dow Jones abandonnant 0,32%, tandis que le Standard & Poor's 500 perd 0,46% et le Nasdaq 0,70%.

À Paris, le CAC 40 avance de 0,24% à 7.787,37 points vers 11h12 GMT. Le Dax à Francfort décline de 0,21%, le FTSE à Londres ne montrant pas de direction marquée.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 et l'EuroStoxx 50 cherchent une direction, le Stoxx 600 s'érodant de 0,11%.

Quelques résultats animent les indices, mais les mouvements sont limités dans un contexte pauvre en indicateurs économiques, et alors que les opérateurs américains étaient lundi en congés.

La Banque populaire de Chine (BPC) a décidé mardi d'une baisse record de son taux préférentiel de prêt à cinq ans, afin de relancer le marché immobilier et de stimuler l'économie, mais l'impact sur les marchés occidentaux a été limité.

Cette semaine, les marchés seront focalisés sur les chiffres de Nvidia, qui seront publiés mercredi, alors que les actions américaines sont portées par l'optimisme sur l'intelligence artificielle.

Une mauvaise surprise pourrait suffire à faire reculer des indices où le poids des très grandes capitalisations est devenu important.

Jeudi, les indicateurs d'activité PMI préliminaires et l'inflation définitive en zone euro pour janvier pourraient aider les marchés à trouver une direction.

La banque américaine Capital One a annoncé lundi un projet de rachat de la société de cartes de crédit Discover Financial Services dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 35,3 milliards de dollars. Visa et Mastercard, concurrents de Discover Financial, reculaient en avant-Bourse.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE

Air Liquide progresse de 5,91% pour toucher un record sur la séance, alors que le spécialiste des gaz industriels a fait état d'un bénéfice opérationnel annuel meilleur que prévu et annoncé un doublement de son objectif de marge pour 2025.

Bic a fait état lundi d'un chiffre d'affaires annuel en hausse, grâce à la croissance à deux chiffres enregistrée en Amérique latine et à la performance soutenue en Europe, ce qui fait grimper le titre de 7,6%.

Barclays a présenté mardi un plan triennal pour relancer le cours de son action, comprenant la restitution de 10 milliards de livres (11,69 milliards d'euros) aux actionnaires et un plan de restructuration important. Le titre prend 5,91%.

Le groupe hôtelier IHG avance de 3,03% après avoir dit mardi prévoir de retourner plus d'un milliard de dollars à ses actionnaires en 2024.

Superdry bondit de 13,37%, un fonds d'investissement américain réfléchissant à un rachat du groupe britannique en difficulté.

Grifols s'affaisse de 3,05% après que le vendeur à découvert Gotham City a publié un second rapport sur le groupe pharmaceutique.

TAUX

Les rendements s'érodent dans un contexte pauvre en données.

Le rendement du Treasury à dix ans perd 2 pb à 4,2753%, tandis que le deux ans se replie de 4 pb à 4,6164%.

Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 3,7 pb à 2,373%, celui du taux à deux ans cède 2,5 pb à 2,8093%.

CHANGES

Les devises varient peu en l'absence de données économiques.

Le dollar recule de 0,18% face à un panier de devises de référence, l'euro grignote 0,19% à 1,0797 dollar, et la livre sterling est stable à 1,2598 dollar.

PETROLE

Le baril s'effrite, mais reste proche d'un plus haut en trois semaines, alors que les tensions géopolitiques demeurent importantes et que l'économie chinoise pourrait profiter des dernières mesures de soutien prises par sa banque centrale.

Le Brent décline de 0,89% à 82,82 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,39% à 78,88 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)