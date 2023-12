(Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse vendredi et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance, portées par les valeurs des médias, de l'énergie et des biens de consommation, les marchés continuant de bénéficier de l'optimisme sur une baisse prochaine des taux des grandes banques centrales. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,04% pour le Dow Jones, de 0,05% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,11% pour le Nasdaq À Paris, le CAC 40 affiche une hausse de 0,33% à 7.560,02 points vers 11h25 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,27% et à Londres, le FTSE 0,22%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 0,3%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,37% et le Stoxx 600 de 0,29%.

Les marchés mondiaux se sont redressés depuis la mi-décembre, lorsque la Réserve fédérale américaine a laissé entendre qu'elle pourrait envisager de réduire ses taux d'intérêt l'année prochaine. Cependant, la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas donné de perspectives similaires.

Les valeurs des biens de consommation ainsi que celles du secteur de l'énergie, qui prennent 0,5% à 0,6%, soutiennent la hausse, portées notamment par les grands noms du luxe Christian Dior (+1,3%), Hermès (+0,69%) et Richemont (+0,3%). Le compartiment des médias prenait lui 0,45%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Alphabet a accepté de régler un litige concernant la protection de la vie privée des consommateurs, selon lequel le groupe aurait secrètement suivi l'utilisation d'internet par des millions de personnes qui pensaient naviguer en privé. Les plaignants demandaient au moins 5 milliards de dollars de dommages.

VALEURS EN EUROPE

Carmat prend 6,46% après avoir annoncé jeudi soir avoir amélioré le logiciel de ses coeurs artificiels, afin d'en renforcer la sécurité.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro affichent une légère hausse, dans un contexte d'échanges modérés, de nombreux acteurs du marché étant absents pour les vacances.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a gagné 7,3 points de base à 2,013%, celui du taux à deux ans a pris 2,1 pb à 2,401%.

"Les investisseurs reprennent leur souffle avant d'acheter à nouveau sur un marché où les vendeurs sont très limités", a déclaré Florian Ielpo, analyste chez Lombard Odier Investment Management à propos de la récente reprise des marchés boursiers et obligataires.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans gagne 3,5 points de base à 3,8847%.

CHANGES

Le dollar avance de 0,04% face à un panier de devises de référence, mais devrait encore terminer l'année 2023 sur une perte, après deux années consécutives de hausse, tandis que l'euro avance de 0,04% à 1,1063 dollar.

"Les marchés s'attendent à une réduction (des taux) plus tôt aux États-Unis et sont moins certains que la Banque centrale européenne (BCE) les réduira aussi rapidement, c'est pourquoi le dollar est très mou", a commenté Niels Christensen, analyste chez Nordea.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère hausse vendredi mais devraient terminer l'année 2023 sur un recul d'environ 10%, leur première baisse annuelle en deux ans, au terme d'une année marquée par des tensions géopolitiques, des réductions de production et des mesures mondiales de maîtrise de l'inflation qui ont entraîné d'importantes fluctuations des prix.

Le Brent prend 0,7% à 77,69 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,56% à 72,17 dollars.

PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 DÉCEMBRE:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

par Augustin Turpin