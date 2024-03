Wall Street : attentisme à l'approche des '4 sorcières'

Le 15 mars 2024 à 14:09 Partager

La Bourse de New York devrait entamer cette séance dite des '4 sorcières' (expiration trimestrielle de quatre types de produits dérivés) dans un certain attentisme, à en croire les futures sur le S&P500 (stables) et le Nasdaq-100 (-0,2%).



Pour rappel, les principaux indices actions américains avaient tous cédés environ 0,3% la veille, pénalisés par l'annonce d'une hausse annualisée des prix producteurs sous-jacents en légère accélération à +2,8% le mois dernier aux Etats-Unis.



'Il est très peu probable que les données fassent bouger le curseur en termes de perspectives du FOMC, la première baisse de 25 points de base étant encore susceptible d'intervenir en juin', jugeait cependant Michael Brown, chez Pepperstone.



Parus il y a quelques minutes, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a plongé de 19 points en mars pour s'établir à -20,9, et les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en février par rapport au mois précédent.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance de la production industrielle américaine pour février, peu de temps avant la cloche, puis de l'indice UMich de confiance du consommateur en estimation préliminaire, une demi-heure après l'ouverture.



Du côté des valeurs, l'éditeur de logiciels graphiques Adobe a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en hausse de 18% au titre de son premier trimestre comptable, et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars.



La FDA des États-Unis a approuvé Breyanzi de Bristol Myers Squibb en tant que première et seule thérapie par cellules CAR-T pour les adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou de lymphome à petits lymphocytes (SLL) récidivante ou réfractaire.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.