Wall Street : au zénith (+record S&P) à 72H des '4 sorcières'

Les indices US sont repartis à la hausse ('full risk-on') et semble obéir à une dynamique propre, apparemment décorrélée de tout élément d'actualité, à commencer par les chiffres les plus attendus de la semaine... lesquels ont déçu.

Mais Wall Street reprend sa course aux records absolus, grâce paraît-il à Oracle (+11,7% avec une hausse de la demande de logiciels dédiés au 'Cloud' et à 'l'IA').. car il faut bien mettre du 'rationnel' dans ce qui ne l'est plus depuis 10 semaines de hausse ininterrompue.



Le S&P-500 (+1,1%) inscrit un double nouveau record, intraday et clôture (5.189 et 5.175 respectivement).



Le Dow Jones qui a gagné 0,61% à 39.005 en termine au-dessus des 39.000 pour la 3ème fois de son histoire.

Le Nasdaq a bondi de 1,55% à 16.265 et le Nasdaq-100 (+1,5%) a fini à moins de 100Pts (ou 0,5%) de son record absolu.

Il semblerait bien que ce coup de reins -relié à rien de tangible, Oracle n'est qu'un prétexte- s'inscrive parfaitement dans le scénario d'un envol boursier à 3 jours de la séance des '4 sorcières' qui pourrait voir tous les indices US clôturer le 1er trimestre 2024 au plus haut historique.



Le Nasdaq a bénéficié d'un retour en force des achats sur les 'titans' de la cote, à commencer par Nvidia avec +7,2% (à 920$, soit +86% en 2024), puis Meta et Adobe (+3,3%), Microsft (+2,7%), Amazon (+2%) et Micron +3,1%, AMD (+2,2% avec un P/E de 56).



Vu le retour d'un appétit dévorant pour le 'risque', on se demande alors si le léger repli des T-Bonds (rendement en hausse de +4,5Pts vers 4,1530%) a un quelconque lien avec l'indice des prix à la consommation (CPI) de février publié à 13H30 et qui constitue -factuellement- une déception.

Le CPI a progressé à 3,2% en février (en rythme annuel) et de +0,4% en séquentiel (après une progression de 0,3% en janvier par rapport à décembre)



L'inflation 'core', mesure la plus surveillée par la Fed, remonte à 3,8% (en annualisé) contre 3,7% anticipé (et à +0,4% en mensuel contre 0,3% espéré).



Pas plus le 'CPI' que le 'NFP' ou les déclarations de Powell (baisse de taux repoussée, encore et encore) ne semble pouvoir enrayer le rallye entamé il y a 20 semaines... le plus long de l'histoire.



