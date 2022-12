Wall Street : bascule dans le rouge, rebond de Tesla

La Bourse de New York a basculé dans le rouge, le S&P500, le Dow Jones et le Nasdaq perdent près de 0,2% au lendemain d'une séance qui a vu certaines valeurs technologiques perdre du terrain, et en particulier Tesla (-11,4%).'La hausse des rendements du Trésor américain a pesé sur les valeurs technologiques, sensibles aux taux d'intérêts, comme l'illustre d'ailleurs les pertes de 30% enregistrées en 2022, contre une baisse de 7,5% dans les autres secteurs cette année', note Kiplink.La société de gestion souligne d'ailleurs qu'à trois jours de la fin de l'année, 'les trois indices phares de la Bourse de New York sont en passe d'enregistrer leur plus forte baisse annuelle depuis la crise financière de 2008'.Après un rebond de courte durée lié à l'espoir d'une large réouverture de l'économie chinoise, Kiplink prévient que 'la prudence devrait à nouveau dominer la séance du jour au regard des craintes persistantes sur les taux d'intérêt et du risque de récession'.Sur le plan des valeurs, des ramassages à bon compte sont effectués sur Tesla (+2%) après sa chute de la veille, chute qui a porté à près de 70% les pertes du titre du constructeur de voitures électriques depuis le début de cette année.Pour rappel, les brokers se sont succédé au cours des dernières séances pour réduire leurs objectifs de cours sur Tesla, dont Wedbush qui estimait vendredi dernier que le groupe d'Elon Musk 'manquera probablement les attentes pour le quatrième trimestre'.Boeing a annoncé mardi en fin de journée que le loueur d'avions BOC Aviation Limited a décidé d'élargir son portefeuille de 737 MAX, en passant une commande portant sur 40 appareils 737-8 supplémentaires.American Airlines a fait part mardi de la ratification avec la Professional Airline Flight Control Association (PAFCA) d'une prolongation de contrat de trois ans couvrant plus de 500 répartiteurs et spécialistes des opérations.La compagnie aérienne basée à Fort Worth (Texas) précise que cet accord prévoit des augmentations salariales immédiates, des améliorations de plans d'épargne retraite 401 (k), ainsi que la possibilité d'améliorer le partage des bénéfices.Lockheed Martin fait savoir que l'US Navy a donné son feu vert pour la production à plein régime de l'hélicoptère Sikorsky CH-53K, ce qui devrait porter la production à plus de 20 hélicoptères par an dans les années à venir.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.